Адаптер питания Kingma TC-FZ100, USB type C, вместо Sony NP-FZ100

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Код товара: УТ-00063607 Артикул: TC-FZ100 Код товара: УТ-00063607 Артикул: TC-FZ100 Адаптер питания («каплер») Kingma TC-FZ100 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Sony NP-FZ100. Далее он подключается к универсальному USB аккумулятору или сетевому зарядному устройству: штекер USB Type C (необходимо, чтобы источник питания поддерживал функцию USB QC или PD, 9В 2А). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор. Товар не найден Задать вопрос Описание Адаптер питания («каплер») Kingma TC-FZ100 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Sony NP-FZ100. Далее он подключается к универсальному USB аккумулятору или сетевому зарядному устройству: штекер USB Type C (необходимо, чтобы источник питания поддерживал функцию USB QC или PD, 9В 2А). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор. Встроенный контроллер обеспечивает защиту от перегрева, повышенного напряжения, повышенной силы тока, короткого замыкания, поэтому адаптер абсолютно безопасен для использования. Порядок подключения: установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь закройте дверцу отсека подключите адаптер к сетевому адаптеру или к портативному аккумулятору включите камеру Характеристики адаптера Входной ток: постоянный, 9 В, 2 А

Выходной ток: постоянный, 8.4 В, 2 А

Длина кабеля: 50 см (растягивается до 120 см) Совместимые камеры: Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1

Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V

Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR

Sony Alpha a7S III

Sony Alpha a6600, a6700

Sony FX2, FX3, FX30

Sony ZV-E1, ZV-E10 II Видео Наш обзор

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