Адаптер питания Kingma TC-FW50, USB type C, вместо Sony NP-FW50
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Описание
Адаптер питания («каплер») Kingma TC-FW50 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Sony NP-FW50. Далее он подключается к универсальному USB аккумулятору или сетевому зарядному устройству: штекер USB Type C (необходимо, чтобы источник питания поддерживал функцию USB PD, 9В 2А). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.
Встроенный контроллер обеспечивает защиту от перегрева, повышенного напряжения, повышенной силы тока, короткого замыкания, поэтому адаптер абсолютно безопасен для использования.
Порядок подключения:
- установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь
- закройте дверцу отсека
- подключите адаптер к сетевому адаптеру или к портативному аккумулятору
- включите камеру
Характеристики адаптера
- Входной ток: постоянный, 9 В, 2 А
- Выходной ток: постоянный, 8.4 В, 2 А
- Длина кабеля: 50 см (растягивается до 120 см)
Совместимость
- Sony Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500
- Sony Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II
- Sony Alpha ZV-E10
- Sony NEX - все модели.
- Sony SLT: A33, A35, A37, A55.
- Sony Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3
- камера-объектив: Sony ILCE-QX1, ILCE-QX1L.
- другие камеры, работающие от аккумуляторов NP-FW50