Адаптер питания Kingma TC-FW50, USB type C, вместо Sony NP-FW50

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Код товара: УТ-00063606 Артикул: TC-FW50 Код товара: УТ-00063606 Артикул: TC-FW50 Адаптер питания («каплер») Kingma TC-FW50 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Sony NP-FW50. Далее он подключается к универсальному USB аккумулятору или сетевому зарядному устройству: штекер USB Type C (необходимо, чтобы источник питания поддерживал функцию USB QC или PD, 9В 2А). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор. Товар не найден Задать вопрос Описание Адаптер питания («каплер») Kingma TC-FW50 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Sony NP-FW50. Далее он подключается к универсальному USB аккумулятору или сетевому зарядному устройству: штекер USB Type C (необходимо, чтобы источник питания поддерживал функцию USB PD, 9В 2А). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор. Встроенный контроллер обеспечивает защиту от перегрева, повышенного напряжения, повышенной силы тока, короткого замыкания, поэтому адаптер абсолютно безопасен для использования. Порядок подключения: установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь закройте дверцу отсека подключите адаптер к сетевому адаптеру или к портативному аккумулятору включите камеру Характеристики адаптера Входной ток: постоянный, 9 В, 2 А

Выходной ток: постоянный, 8.4 В, 2 А

Длина кабеля: 50 см (растягивается до 120 см) Совместимость Sony Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500

Sony Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II

Sony Alpha ZV-E10

Sony NEX - все модели.

Sony SLT: A33, A35, A37, A55.

Sony Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3

камера-объектив: Sony ILCE-QX1, ILCE-QX1L.

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