Адаптер питания (каплер) Kingma TC-F550 заменяет собой оригинальные батареи Sony NP-F550 и более крупные (NP-F750, NP-F970 и т.д.). Может использоваться с широким диапазоном устройств: с видеокамерами, осветителями, мониторам и другими приборами, использующими батареи NP-F. Для работы необходимо сетевое зарядное устройство или универсальный USB аккумулятор с поддержкой USB Power Delivery 9В 2А. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.

Контроллер и предохранители защищают от перегрева, короткого замыкания, скачков напряжения, адаптер имеет необходимые сертификаты безопасности – использование каплера не повредит вашу камеру.

Характеристики