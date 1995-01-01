Адаптер питания Kingma TC-F550 вместо Sony NP-F550, кабель USB-C
Код товара:УТ-00078431
Артикул:TC-F550
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Описание
Адаптер питания (каплер) Kingma TC-F550 заменяет собой оригинальные батареи Sony NP-F550 и более крупные (NP-F750, NP-F970 и т.д.). Может использоваться с широким диапазоном устройств: с видеокамерами, осветителями, мониторам и другими приборами, использующими батареи NP-F. Для работы необходимо сетевое зарядное устройство или универсальный USB аккумулятор с поддержкой USB Power Delivery 9В 2А. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.
Контроллер и предохранители защищают от перегрева, короткого замыкания, скачков напряжения, адаптер имеет необходимые сертификаты безопасности – использование каплера не повредит вашу камеру.
Характеристики
- Входной ток: постоянный, 9В 2А
- Выходной ток: постоянный, 8.4В 2А (макс.)
- Длина кабеля: 50 см (растягивается до 120 см)
- Вес: 60 г