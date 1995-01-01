Адаптер питания Kingma TC-BLK22, USB-C, вместо DMW-BLK22 и DMW-BLF19

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074418 Артикул : TC-BLK22

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Адаптер питания («каплер») Kingma TC-BLK22 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумуляторов Panasonic DMW-BLK22 или DMW-BLF19. Затем он подключается сетевому адаптеру или универсальному USB аккумулятору с поддержкой USB Power Delivery 9В 2А. Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Адаптер питания («каплер») Kingma TC-BLK22 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумуляторов Panasonic DMW-BLK22 или DMW-BLF19. Затем он подключается сетевому адаптеру или универсальному USB аккумулятору с поддержкой USB Power Delivery 9В 2А. Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор. Адаптер оснащен встроенной защитой от короткого замыкания, превышения напряжения или силы тока, перегрева. Характеристики Входной ток: постоянный, 9В 2А

Выходной ток: постоянный, 8.4 В, 2А (макс.)

Длина кабеля: 50 см (120 см в растянутом состоянии) Совместимость: Panasonic Lumix GH3, GH4, GH5, GH5 II, GH6

Panasonic Lumix G9, G9 II

Panasonic Lumix S5, S5 II, S5 IIx

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