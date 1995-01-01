Описание

Литий-ионный аккумулятор Kingma T-NPF550 – аналог оригинальной батареи Sony NP-F550. Эта модель обладает не очень высокой емкостью, но зато компактна и легка, что может быть важно в определенных случаях. Кроме того, аккумуляторы NP-F550 применяются в ряде камер с батарейным отсеком закрытого типа, куда не поместятся более крупные модели NP-F.

Встроенный USB-C порт и контроллер заряда позволяют заряжать эту батарею без специального устройства: просто подключите ее к универсальному сетевому адаптеру, USB-аккумулятору или другому источнику питания. Благодаря этому вы с легкостью сможете зарядить батарею не только дома, но и в дороге. На корпусе расположен двухцветный светодиодный индикатор: во время зарядки он горит красным, при достижении 100% – зеленым. Предусмотрена защита от глубокого разряда, избыточного заряда, короткого замыкания, повышенного напряжения, повышенной силы тока.

Обратите внимание: аккумулятор не поддерживает зарядку во время работы, его не получится использовать в качестве «каплера» (адаптера питания).

Аккумулятор можно заряжать не только через USB-C порт, но и в специализированных зарядных устройствах для батарей типа NP-F.

Характеристики