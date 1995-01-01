Адаптер питания Kingma S-W235 для DJI Ronin-S (NP-W235)
Код товара:УТ-00063595
Артикул:S-W235
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараКаплер (фальш-батарея)
Описание
Адаптер питания («каплер») Kingma S-W235 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Fujifilm NP-W235. Затем он подключается к выходу питания 12В 2А на корпусе стабилизатора DJI Ronin-S. Использование каплера с питанием от батарей стабилизатора позволяет значительно продлить время фото- или видеосъемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.
Порядок подключения
- Установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь
- Закройте батарейный отсек
- Подключите каплер к выходу питания Ronin-S
Характеристики
- Входной ток: постоянный, 12В
- Выходной ток: постоянный, 7.2-8.4 В
- Длина кабеля: 30 см
Совместимые стабилизаторы:
- DJI Ronin-S
Совместимые камеры:
- Fujifilm X-H2S, X-H2,
- Fujifilm X-T5, X-T4,
- Fujifilm X-S20
- Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF, GFX Eterna 55