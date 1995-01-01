Адаптер питания Kingma S-W235 для DJI Ronin-S (NP-W235)

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Код товара: УТ-00063595 Артикул: S-W235 Код товара: УТ-00063595 Артикул: S-W235 Область применения Питание Тип аксессуара Каплер (фальш-батарея) Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Каплер (фальш-батарея) Описание Адаптер питания («каплер») Kingma S-W235 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Fujifilm NP-W235. Затем он подключается к выходу питания 12В 2А на корпусе стабилизатора DJI Ronin-S. Использование каплера с питанием от батарей стабилизатора позволяет значительно продлить время фото- или видеосъемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор. Порядок подключения Установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь

Закройте батарейный отсек

Подключите каплер к выходу питания Ronin-S Характеристики Входной ток: постоянный, 12В

Выходной ток: постоянный, 7.2-8.4 В

Длина кабеля: 30 см Совместимые стабилизаторы: DJI Ronin-S Совместимые камеры: Fujifilm X-H2S, X-H2,

Fujifilm X-T5, X-T4,

Fujifilm X-S20

Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF, GFX Eterna 55 Видео Наш обзор

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