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Адаптер питания Kingma S-W235 для DJI Ronin-S (NP-W235)

  • S-W235 для DJI Ronin-S (NP-W235)
  • S-W235 для DJI Ronin-S (NP-W235)
  • S-W235 для DJI Ronin-S (NP-W235)
  • S-W235 для DJI Ronin-S (NP-W235)
  • S-W235 для DJI Ronin-S (NP-W235)
  • S-W235 для DJI Ronin-S (NP-W235)
  • S-W235 для DJI Ronin-S (NP-W235)
Код товара:УТ-00063595
Артикул:S-W235

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Адаптер питания («каплер») Kingma S-W235 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Fujifilm NP-W235. Затем он подключается к выходу питания 12В 2А на корпусе стабилизатора DJI Ronin-S. Использование каплера с питанием от батарей стабилизатора позволяет значительно продлить время фото- или видеосъемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.

Порядок подключения

  • Установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь
  • Закройте батарейный отсек
  • Подключите каплер к выходу питания Ronin-S

Характеристики

  • Входной ток: постоянный, 12В
  • Выходной ток: постоянный, 7.2-8.4 В
  • Длина кабеля: 30 см

Совместимые стабилизаторы:

  • DJI Ronin-S

Совместимые камеры:

  • Fujifilm X-H2S, X-H2,
  • Fujifilm X-T5, X-T4,
  • Fujifilm X-S20
  • Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF, GFX Eterna 55