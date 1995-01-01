Аккумулятор Kingma NP-W235, 2400 мАч, с защитным кейсом

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Код товара: УТ-00063630 Артикул: KM-NP-W235H Код товара: УТ-00063630 Артикул: KM-NP-W235H Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Описание Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-W235H – аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W235. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки. Тип аккумулятора: NP-W235

Ёмкость аккумулятора: 2400 мАч, 17.28 Втч

Напряжение: 7.2 В

Размеры: 52.3 х 38.9 х 22.8 мм

Вес: 140 г

Страна-производитель: Китай Совместимые камеры: Fujifilm X-H2S, X-H2,

Fujifilm X-T5, X-T4,

Fujifilm X-S20

Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF, GFX Eterna 55 Видео Наш обзор

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