Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Аккумулятор Kingma NP-W235, 2400 мАч, с защитным кейсом

  • NP-W235, с защитным кейсом, аналог NP-W235, 2400mAh
  • NP-W235, с защитным кейсом, аналог NP-W235, 2400mAh
  • NP-W235, с защитным кейсом, аналог NP-W235, 2400mAh
  • NP-W235, с защитным кейсом, аналог NP-W235, 2400mAh
  • NP-W235, с защитным кейсом, аналог NP-W235, 2400mAh
Код товара:УТ-00063630
Артикул:KM-NP-W235H

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-W235H – аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W235. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.

  • Тип аккумулятора: NP-W235
  • Ёмкость аккумулятора: 2400 мАч, 17.28 Втч
  • Напряжение: 7.2 В
  • Размеры: 52.3 х 38.9 х 22.8 мм
  • Вес: 140 г
  • Страна-производитель: Китай

Совместимые камеры:

  • Fujifilm X-H2S, X-H2,
  • Fujifilm X-T5, X-T4,
  • Fujifilm X-S20
  • Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF, GFX Eterna 55