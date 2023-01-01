Аккумулятор Kingma NP-W235, 2400 мАч, с защитным кейсом
Код товара : УТ-00063630
Артикул : KM-NP-W235H
2 790 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-W235H – аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W235. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.
- Тип аккумулятора: NP-W235
- Ёмкость аккумулятора: 2400 мАч, 17.28 Втч
- Напряжение: 7.2 В
- Размеры: 52.3 х 38.9 х 22.8 мм
- Вес: 140 г
- Страна-производитель: Китай
Совместимые камеры:
- Fujifilm X-H2S, X-H2,
- Fujifilm X-T5, X-T4,
- Fujifilm X-S20
- Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100 II