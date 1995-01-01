Аккумулятор Kingma NP-W235 с защитным кейсом, 2600 мАч
Код товара:УТ-00087698
Артикул:KM-NP-W235-2600
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараАккумулятор
Описание
Батарея Kingma NP-W235 – это аналог оригинального аккумулятора Fujifilm NP-W235. Емкость повышена до 2600 мАч или 18.7 Втч, что позволяет использовать камеру дольше. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее.
Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой и точно показывает уровень заряда. В комплекте идет защитный кейс с креплениями для карт памяти: 1х SD и 2х microSD.
- Емкость: 2600 мАч (18.7 Втч)
- Размеры: 52.3 х 38.9 х 22.8 мм
Совместимые камеры:
- Fujifilm X-H2S, X-H2,
- Fujifilm X-T5, X-T4,
- Fujifilm X-S20
- Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF
- Fujifilm GFX Eterna 55