Батарея Kingma NP-W235 – это аналог оригинального аккумулятора Fujifilm NP-W235. Емкость повышена до 2600 мАч или 18.7 Втч, что позволяет использовать камеру дольше. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее.

Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой и точно показывает уровень заряда. В комплекте идет защитный кейс с креплениями для карт памяти: 1х SD и 2х microSD.

Емкость: 2600 мАч (18.7 Втч)

Размеры: 52.3 х 38.9 х 22.8 мм

Совместимые камеры: