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Аккумулятор Kingma NP-W235 с защитным кейсом, 2600 мАч

  • NP-W235 с защитным кейсом, 2600 мАч
  • NP-W235 с защитным кейсом, 2600 мАч
  • NP-W235 с защитным кейсом, 2600 мАч
  • NP-W235 с защитным кейсом, 2600 мАч
  • NP-W235 с защитным кейсом, 2600 мАч
  • NP-W235 с защитным кейсом, 2600 мАч
  • NP-W235 с защитным кейсом, 2600 мАч
  • NP-W235 с защитным кейсом, 2600 мАч
  • NP-W235 с защитным кейсом, 2600 мАч
  • NP-W235 с защитным кейсом, 2600 мАч
  • NP-W235 с защитным кейсом, 2600 мАч
  • NP-W235 с защитным кейсом, 2600 мАч
  • NP-W235 с защитным кейсом, 2600 мАч
  • NP-W235 с защитным кейсом, 2600 мАч
  • NP-W235 с защитным кейсом, 2600 мАч
  • NP-W235 с защитным кейсом, 2600 мАч
  • NP-W235 с защитным кейсом, 2600 мАч
  • NP-W235 с защитным кейсом, 2600 мАч
  • NP-W235 с защитным кейсом, 2600 мАч
Код товара:УТ-00087698
Артикул:KM-NP-W235-2600

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Батарея Kingma NP-W235 – это аналог оригинального аккумулятора Fujifilm NP-W235. Емкость повышена до 2600 мАч или 18.7 Втч, что позволяет использовать камеру дольше. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее.

Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой и точно показывает уровень заряда. В комплекте идет защитный кейс с креплениями для карт памяти: 1х SD и 2х microSD.

  • Емкость: 2600 мАч (18.7 Втч)
  • Размеры: 52.3 х 38.9 х 22.8 мм

Совместимые камеры:

  • Fujifilm X-H2S, X-H2,
  • Fujifilm X-T5, X-T4,
  • Fujifilm X-S20
  • Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF
  • Fujifilm GFX Eterna 55