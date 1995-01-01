Аккуумулятор Kingma NP-W235 с портом зарядки USB-C, 2600 мАч
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Характеристики
Описание
Аккумуляторная батарея Kingma T-NP-W235 – аналог оригинального аккумулятора Fujifilm NP-W235. Батарея оснащена портом USB-C и контроллером заряда, поэтому для ее зарядки не требуется специальных зарядных устройств – просто подключите USB-C кабель. Это особенно удобно в дороге, в путешествиях: меньше багажа, больше свободного места в рюкзаке, можно заряжаться от USB розеток в транспорте, портативных солнечных панелей и так далее. Батарея обладает многоуровневой защитой от короткого замыкания, перегрева, повышенного напряжения и повышенной силы тока, глубокого разряда.
Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой и точно показывает уровень заряда. В комплекте идет защитный кейс с креплениями для карт памяти: 1х SD и 2х microSD.
- Емкость: 2600 мАч (18.7 Втч)
- Размеры: 52.3 х 38.9 х 22.8 мм
- Комплектация
- аккумулятор
- защитный кейс
- кабель USB-A / USB-C 60 см
Совместимые камеры:
- Fujifilm X-H2S, X-H2,
- Fujifilm X-T5, X-T4,
- Fujifilm X-S20
- Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF
- Fujifilm GFX Eterna 55