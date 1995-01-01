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Аккуумулятор Kingma NP-W235 с портом зарядки USB-C, 2600 мАч

  • NP-W235 с портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • NP-W235 с портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • NP-W235 с портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • NP-W235 с портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • NP-W235 с портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • NP-W235 с портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • NP-W235 с портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • NP-W235 с портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • NP-W235 с портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • NP-W235 с портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • NP-W235 с портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • NP-W235 с портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • NP-W235 с портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • NP-W235 с портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • NP-W235 с портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • NP-W235 с портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • NP-W235 с портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • NP-W235 с портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • NP-W235 с портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • NP-W235 с портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • NP-W235 с портом зарядки USB-C, 2600 мАч
Код товара:УТ-00087699
Артикул:KM-T-NPW235-2600

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Аккумуляторная батарея Kingma T-NP-W235 – аналог оригинального аккумулятора Fujifilm NP-W235. Батарея оснащена портом USB-C и контроллером заряда, поэтому для ее зарядки не требуется специальных зарядных устройств – просто подключите USB-C кабель. Это особенно удобно в дороге, в путешествиях: меньше багажа, больше свободного места в рюкзаке, можно заряжаться от USB розеток в транспорте, портативных солнечных панелей и так далее. Батарея обладает многоуровневой защитой от короткого замыкания, перегрева, повышенного напряжения и повышенной силы тока, глубокого разряда.

Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой и точно показывает уровень заряда. В комплекте идет защитный кейс с креплениями для карт памяти: 1х SD и 2х microSD.

  • Емкость: 2600 мАч (18.7 Втч)
  • Размеры: 52.3 х 38.9 х 22.8 мм
  • Комплектация
    • аккумулятор
    • защитный кейс
    • кабель USB-A / USB-C 60 см

Совместимые камеры:

  • Fujifilm X-H2S, X-H2,
  • Fujifilm X-T5, X-T4,
  • Fujifilm X-S20
  • Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF
  • Fujifilm GFX Eterna 55