Аккумулятор Kingma NP-FZ100, с защитным кейсом, 2000 мАч

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Код товара: УТ-00070058 Артикул: KM-NP-FZ100-1 Код товара: УТ-00070058 Артикул: KM-NP-FZ100-1 Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-FZ100 аналог оригинальной батареи Sony NP-FZ100. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки. Товар не найден Задать вопрос Описание Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-FZ100 аналог оригинальной батареи Sony NP-FZ100. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки. Характеристики: Напряжение: 7,2 В

Ёмкость аккумулятора: 2000 мАч Совместимые камеры: Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1

Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V

Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR

Sony Alpha a7S III

Sony Alpha a6600, a6700

Sony FX2, FX3, FX30

Sony ZV-E1, ZV-E10 II Видео Наш обзор

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