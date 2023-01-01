Аккумулятор Kingma NP-FZ100, с защитным кейсом, 2000 мАч
Код товара : УТ-00070058
Артикул : KM-NP-FZ100-1
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-FZ100 аналог оригинальной батареи Sony NP-FZ100. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.
Характеристики:
- Напряжение: 7,2 В
- Ёмкость аккумулятора: 2000 мАч
Совместимые камеры:
- Sony Alpha a9, a9 II, a1
- Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
- Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7C
- Sony Alpha a7S III
- Sony Alpha a6600
- Sony FX3, FX30