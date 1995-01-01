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Аккумулятор Kingma NP-FZ100 2000 мАч, с портом зарядки Type-C

  • NP-FZ100, с портом зарядки Type-C, аналог Sony NP-FZ100, 2000mAh
  • NP-FZ100, с портом зарядки Type-C, аналог Sony NP-FZ100, 2000mAh
  • NP-FZ100, с портом зарядки Type-C, аналог Sony NP-FZ100, 2000mAh
  • NP-FZ100, с портом зарядки Type-C, аналог Sony NP-FZ100, 2000mAh
  • NP-FZ100, с портом зарядки Type-C, аналог Sony NP-FZ100, 2000mAh
Код товара:УТ-00067666
Артикул:KM-T-NPFZ100

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Литий-ионный аккумулятор Kingma KM-T-NPFZ100 – аналог оригинальной батареи Sony NP-FZ100. Интересной особенностью данной модели является то, что ей не требуется зарядное устройство: достаточно просто подключить ее кабелем USB-C к любому USB-источнику. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика.

  • Ёмкость аккумулятора: 2000 мАч, 14.4 Втч
  • Напряжение: 7.2 В
  • Размеры: 51.7 х 38.7 х 22.7 мм
  • Вес: 80 г
  • Страна-производитель: Китай

Совместимые камеры:

  • Sony Alpha a9, a9 II, a1
  • Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
  • Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7C
  • Sony Alpha a7S III
  • Sony Alpha a6600
  • Sony FX3, FX30