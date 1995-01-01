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Аккумулятор Kingma NP-FZ100 с портом зарядки Type-C, 2600 мАч

  • NP-FZ100 с портом зарядки Type-C, 2600 мАч
  • NP-FZ100 с портом зарядки Type-C, 2600 мАч
  • NP-FZ100 с портом зарядки Type-C, 2600 мАч
  • NP-FZ100 с портом зарядки Type-C, 2600 мАч
  • NP-FZ100 с портом зарядки Type-C, 2600 мАч
  • NP-FZ100 с портом зарядки Type-C, 2600 мАч
  • NP-FZ100 с портом зарядки Type-C, 2600 мАч
  • NP-FZ100 с портом зарядки Type-C, 2600 мАч
  • NP-FZ100 с портом зарядки Type-C, 2600 мАч
  • NP-FZ100 с портом зарядки Type-C, 2600 мАч
  • NP-FZ100 с портом зарядки Type-C, 2600 мАч
  • NP-FZ100 с портом зарядки Type-C, 2600 мАч
  • NP-FZ100 с портом зарядки Type-C, 2600 мАч
  • NP-FZ100 с портом зарядки Type-C, 2600 мАч
  • NP-FZ100 с портом зарядки Type-C, 2600 мАч
  • NP-FZ100 с портом зарядки Type-C, 2600 мАч
  • NP-FZ100 с портом зарядки Type-C, 2600 мАч
  • NP-FZ100 с портом зарядки Type-C, 2600 мАч
  • NP-FZ100 с портом зарядки Type-C, 2600 мАч
  • NP-FZ100 с портом зарядки Type-C, 2600 мАч
  • NP-FZ100 с портом зарядки Type-C, 2600 мАч
Код товара:УТ-00087687
Артикул:KM-T-NPFZ100-2600

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Аккумуляторная батарея Kingma T-NPFZ100 – аналог оригинального аккумулятора Sony NP-FZ100. Батарея оснащена портом USB-C и контроллером заряда, поэтому для ее зарядки не требуется специальных зарядных устройств – просто подключите USB-C кабель. Это особенно удобно в дороге, в путешествиях: меньше багажа, больше свободного места в рюкзаке, можно заряжаться от USB розеток в транспорте, портативных солнечных панелей и так далее. Батарея обладает многоуровневой защитой от короткого замыкания, перегрева, повышенного напряжения и повышенной силы тока, глубокого разряда.

Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой и точно показывает уровень заряда. В комплекте идет защитный кейс с креплениями для карт памяти: 1х SD и 2х microSD.

Комплектация

  • аккумулятор
  • защитный кейс
  • кабель USB-A / USB-C 60 см

Совместимые камеры:

  • Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
  • Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
  • Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR
  • Sony Alpha a7S III
  • Sony Alpha a6600, a6700
  • Sony FX2, FX3, FX30
  • Sony ZV-E1, ZV-E10 II