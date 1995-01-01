Аккумулятор Kingma NP-FZ100 с защитным кейсом, 2600 мАч
Код товара:УТ-00087686
Артикул:KM-NP-FZ100-2600
Товар не найден
Описание
Батарея Kingma NP-FZ100 – это аналог оригинального аккумулятора Sony NP-FZ100. Емкость повышена до 2600 мАч или 18.7 Втч, что позволяет использовать камеру дольше. Напряжение стандартное: 7.2 В. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.
Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой и точно показывает уровень заряда.
Совместимые камеры:
- Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
- Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
- Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR
- Sony Alpha a7S III
- Sony Alpha a6600, a6700
- Sony FX2, FX3, FX30
- Sony ZV-E1, ZV-E10 II