Батарея Kingma NP-FZ100 – это аналог оригинального аккумулятора Sony NP-FZ100. Емкость повышена до 2600 мАч или 18.7 Втч, что позволяет использовать камеру дольше. Напряжение стандартное: 7.2 В. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.