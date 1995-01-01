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Аккумулятор Kingma NP-FW50 1080 мАч, с защитным кейсом

  • NP-FW50, с защитным кейсом, аналог Sony NP-FW50, 1080mAh
  • NP-FW50, с защитным кейсом, аналог Sony NP-FW50, 1080mAh
  • NP-FW50, с защитным кейсом, аналог Sony NP-FW50, 1080mAh
  • NP-FW50, с защитным кейсом, аналог Sony NP-FW50, 1080mAh
  • NP-FW50, с защитным кейсом, аналог Sony NP-FW50, 1080mAh
Код товара:УТ-00067658
Артикул:KM-NP-FW50

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-FW50 – аналог оригинальной батареи Sony. Напряжение 7.4 В, емкость 1080 мАч (8 Втч). Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.

Совместимые камеры:

  • Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500
  • Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II
  • Alpha ZV-E10
  • NEX - все модели.
  • SLT: A33, A35, A37, A55
  • Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3, DSC-RX10M4, DSC-RX1RM3
  • Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L