Аккумулятор Kingma NP-FW50 1080 мАч, с защитным кейсом

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Код товара: УТ-00067658 Артикул: KM-NP-FW50 Код товара: УТ-00067658 Артикул: KM-NP-FW50 Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-FW50 – аналог оригинальной батареи Sony. Напряжение 7.4 В, емкость 1080 мАч (8 Втч). Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки. Товар не найден Задать вопрос Описание Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-FW50 – аналог оригинальной батареи Sony. Напряжение 7.4 В, емкость 1080 мАч (8 Втч). Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки. Совместимые камеры: Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500

Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II

Alpha ZV-E10

NEX - все модели.

SLT: A33, A35, A37, A55

Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3, DSC-RX10M4, DSC-RX1RM3

Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L Видео Наш обзор

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