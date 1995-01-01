Аккумулятор Kingma NP-FW50, 1080 мАч, с портом зарядки Type-C
Код товара : УТ-00067665
Артикул : KM-T-NPFW50
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Описание
Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-FW50 – аналог оригинальной батареи Sony. Напряжение 7.4 В, емкость 1080 мАч (8 Втч). Интересной особенностью данной модели является то, что ей не требуется зарядное устройство: достаточно просто подключить ее кабелем USB-C к любому USB-источнику. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте идет герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.
Совместимые камеры:
- Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500
- Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II
- Alpha ZV-E10
- NEX - все модели.
- SLT: A33, A35, A37, A55.
- Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3
- Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L.