Аккумулятор Kingma NP-FV70, 1800 мАч
Код товара:УТ-00070061
Артикул:KM-NP-FV70
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Описание
Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости аналог оригинальной батареи Sony NP-FV70. Совместим с широким ассортиментом электроники, включая профессиональные видеокамеры, осветительные приборы, внешние мониторы и так далее. Встроенный чип защищает батарею от глубокого разряда, повышенного напряжения, избыточного заряда, перегрева, короткого замыкания. Батарея имеет контакты из чистой меди для наилучшей проводимости и корпус из жаростойкого АБС пластика.
Характеристики:
- Ёмкость аккумулятора: 1800 мАч
- Энергия аккумулятора: 13.3 Втч
- Напряжение: 7.4 В