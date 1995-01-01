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Аккумулятор Kingma NP-FV100, 3090 мАч

  • NP-FV100, 3090 мАч
  • NP-FV100, 3090 мАч
  • NP-FV100, 3090 мАч
Код товара:УТ-00070062
Артикул:KM-NP-FV100

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости аналог оригинальной батареи Sony NP-FV100. Совместим с широким ассортиментом электроники, включая профессиональные видеокамеры, осветительные приборы, внешние мониторы и так далее. Встроенный чип защищает батарею от глубокого разряда, повышенного напряжения, избыточного заряда, перегрева, короткого замыкания. Батарея имеет контакты из чистой меди для наилучшей проводимости и корпус из жаростойкого АБС пластика.

Характеристики:

  • Ёмкость аккумулятора: 3090 мАч
  • Энергия аккумулятора: 22.9 Втч
  • Напряжение: 7.4 В