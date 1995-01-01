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Аккумулятор Kingma NP-F980D, с LED индикацией, 10050 мАч

  • NP-F980D, с LED индикацией, 10050 мАч
  • NP-F980D, с LED индикацией, 10050 мАч
  • NP-F980D, с LED индикацией, 10050 мАч
  • NP-F980D, с LED индикацией, 10050 мАч
  • NP-F980D, с LED индикацией, 10050 мАч
  • NP-F980D, с LED индикацией, 10050 мАч
  • NP-F980D, с LED индикацией, 10050 мАч
Код товара:УТ-00063519
Артикул:NP-F980D

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-F980D имеет индикатор уровня заряда, а также выходы для подключения совместимого оборудования. Благодаря наличию USB можно использовать в качестве внешнего аккумулятора. Совместим с широким ассортиментом электроники, включая профессиональные видеокамеры, осветительные приборы, внешние мониторы и так далее. Встроенный чип защищает батарею от глубокого разряда, повышенного напряжения, избыточного заряда, перегрева, короткого замыкания. Батарея имеет контакты из чистой меди для наилучшей проводимости и корпус из жаростойкого АБС пластика.

Характеристики:​

  • Ёмкость аккумулятора : 10050 мАч
  • Напряжение : 7.2 В
  • Энергия аккумулятора : 74.4 Втч
  • Выход DC : 6-8.4В/3A
  • Выход USB : 5В/2.4A
  • Материал : АБС пластик
  • Порты : USB, DC
  • Вес : 400 г