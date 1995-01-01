Аккумулятор Kingma NP-F980D, с LED индикацией, 10050 мАч
Код товара:УТ-00063519
Артикул:NP-F980D
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Описание
Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-F980D имеет индикатор уровня заряда, а также выходы для подключения совместимого оборудования. Благодаря наличию USB можно использовать в качестве внешнего аккумулятора. Совместим с широким ассортиментом электроники, включая профессиональные видеокамеры, осветительные приборы, внешние мониторы и так далее. Встроенный чип защищает батарею от глубокого разряда, повышенного напряжения, избыточного заряда, перегрева, короткого замыкания. Батарея имеет контакты из чистой меди для наилучшей проводимости и корпус из жаростойкого АБС пластика.
Характеристики:
- Ёмкость аккумулятора : 10050 мАч
- Напряжение : 7.2 В
- Энергия аккумулятора : 74.4 Втч
- Выход DC : 6-8.4В/3A
- Выход USB : 5В/2.4A
- Материал : АБС пластик
- Порты : USB, DC
- Вес : 400 г