Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-F980D имеет индикатор уровня заряда, а также выходы для подключения совместимого оборудования. Благодаря наличию USB можно использовать в качестве внешнего аккумулятора. Совместим с широким ассортиментом электроники, включая профессиональные видеокамеры, осветительные приборы, внешние мониторы и так далее. Встроенный чип защищает батарею от глубокого разряда, повышенного напряжения, избыточного заряда, перегрева, короткого замыкания. Батарея имеет контакты из чистой меди для наилучшей проводимости и корпус из жаростойкого АБС пластика.