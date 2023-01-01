Аккумулятор Kingma NP-F970, 8190 мАч
Код товара : УТ-00063625
Артикул : KM-NP-F970-1
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Литий-ионный аккумулятор Kingma RL-F970 – аналог оригинальной батареи Sony NP-F970. Совместим с широким ассортиментом электроники, включая профессиональные видеокамеры, осветительные приборы, внешние мониторы и так далее. Напряжение 7.4 В, емкость 8190 мАч (60.6 Втч). Встроенный чип защищает батарею от глубокого разряда, повышенного напряжения, избыточного заряда, перегрева, короткого замыкания и так далее. Батарея имеет контакты из чистой меди для наилучшей проводимости и корпус из жаростойкого АБС пластика.
- Ёмкость аккумулятора: 8190 мАч, 60.6 Втч
- Напряжение: 7.4 В
- Габариты: 71 × 59.5 × 38.5 мм
- Материал корпуса: АБС пластик
- Страна-производитель: Китай
- Вес: 330 г