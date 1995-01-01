Аккумулятор Kingma NP-F970, 6600 мАч

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Код товара: УТ-00063626 Артикул: KM-NP-F970-2 Код товара: УТ-00063626 Артикул: KM-NP-F970-2 Литий-ионный аккумулятор Kingma RL-F970 – аналог оригинальной батареи Sony NP-F970. Совместим с широким ассортиментом электроники, включая профессиональные видеокамеры, осветительные приборы, внешние мониторы и так далее. Напряжение 7.4 В, емкость 6600 мАч (48.8 Втч). Встроенный чип защищает батарею от глубокого разряда, повышенного напряжения, избыточного заряда, перегрева, короткого замыкания и так далее. Батарея имеет контакты из чистой меди для наилучшей проводимости и корпус из жаростойкого АБС пластика. Товар не найден Задать вопрос Описание Литий-ионный аккумулятор Kingma RL-F970 – аналог оригинальной батареи Sony NP-F970. Совместим с широким ассортиментом электроники, включая профессиональные видеокамеры, осветительные приборы, внешние мониторы и так далее. Напряжение 7.4 В, емкость 6600 мАч (48.8 Втч). Встроенный чип защищает батарею от глубокого разряда, повышенного напряжения, избыточного заряда, перегрева, короткого замыкания и так далее. Батарея имеет контакты из чистой меди для наилучшей проводимости и корпус из жаростойкого АБС пластика. Размеры: 70 х 60 х 37 мм Видео Наш обзор

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