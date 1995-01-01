Аккумулятор Kingma NP-F970, 10050 мАч (уцененный)

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Код товара: УТ-00093187 Артикул: KM-NP-F970 (у) Код товара: УТ-00093187 Артикул: KM-NP-F970 (у) Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости Kingma RL-F970H – аналог оригинальной батареи Sony NP-F970. Совместим с широким ассортиментом электроники, включая профессиональные видеокамеры, осветительные приборы, внешние мониторы и так далее. Напряжение 7.2 В, емкость 10050 мАч (72 Втч). Встроенный чип защищает батарею от глубокого разряда, повышенного напряжения, избыточного заряда, перегрева, короткого замыкания и так далее. Батарея имеет контакты из чистой меди для наилучшей проводимости и корпус из жаростойкого АБС пластика. Товар не найден Задать вопрос Описание Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости Kingma RL-F970H – аналог оригинальной батареи Sony NP-F970. Совместим с широким ассортиментом электроники, включая профессиональные видеокамеры, осветительные приборы, внешние мониторы и так далее. Напряжение 7.2 В, емкость 10050 мАч (72 Втч). Встроенный чип защищает батарею от глубокого разряда, повышенного напряжения, избыточного заряда, перегрева, короткого замыкания и так далее. Батарея имеет контакты из чистой меди для наилучшей проводимости и корпус из жаростойкого АБС пластика. Размеры: 71 х 59.5 х 38.5 мм

Вес: 350 г Видео Наш обзор

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