Аккумулятор Kingma NP-F750, 4400 мАч

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Код товара: УТ-00063623 Артикул: KM-NP-F750 Код товара: УТ-00063623 Артикул: KM-NP-F750 Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости, совместим с широким ассортиментом электроники, включая профессиональные видеокамеры, осветительные приборы, внешние мониторы и так далее. Встроенный чип защищает батарею от глубокого разряда, повышенного напряжения, избыточного заряда, перегрева, короткого замыкания. Батарея имеет контакты из чистой меди для наилучшей проводимости и корпус из жаростойкого АБС пластика. Товар не найден Задать вопрос Описание Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости, совместим с широким ассортиментом электроники, включая профессиональные видеокамеры, осветительные приборы, внешние мониторы и так далее. Встроенный чип защищает батарею от глубокого разряда, повышенного напряжения, избыточного заряда, перегрева, короткого замыкания. Батарея имеет контакты из чистой меди для наилучшей проводимости и корпус из жаростойкого АБС пластика. Характеристики: Ёмкость аккумулятора: 4400 мАч

Энергия аккумулятора: 32.6 Втч

Напряжение: 7.4 В Видео Наш обзор

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