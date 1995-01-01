Аккумулятор Kingma NP-F750, 4400 мАч
Код товара:УТ-00063623
Артикул:KM-NP-F750
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Описание
Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости, совместим с широким ассортиментом электроники, включая профессиональные видеокамеры, осветительные приборы, внешние мониторы и так далее. Встроенный чип защищает батарею от глубокого разряда, повышенного напряжения, избыточного заряда, перегрева, короткого замыкания. Батарея имеет контакты из чистой меди для наилучшей проводимости и корпус из жаростойкого АБС пластика.
Характеристики:
- Ёмкость аккумулятора: 4400 мАч
- Энергия аккумулятора: 32.6 Втч
- Напряжение: 7.4 В