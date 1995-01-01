Батарейная площадка Kingma BM-F980D NP-F Battery Adapter Plate
Код товара:УТ-00063520
Артикул:BM-F980D plate
Товар не найден
Характеристики
Тип товараПитание
Описание
Площадка BM-F980D для литиевых батарей высокой емкости типа NP-F. Выход: DC 5521 «мама» (внешний диаметр 5.5 мм, внутренний 2.1 мм), выходной ток: постоянный, 7.2-8.4В 2А. Площадка также оснащена выходом USB 5В 2А, который можно использовать для зарядки камеры или других аксессуаров. BM-F980D можно установить прямо на камеру (в комплекте винт 1/4"-20 и адаптер в башмак), но мы рекомендуем использовать для этого соответствующую клетку или зажим на штативную ногу.
Порядок подключения:
- установите батарейную площадку на камеру или в другое крепление
- установите батарею NP-F
- подключите каплер к батарейной площадке
- установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь
- закройте дверцу отсека
- включите камеру
Характеристики
- Выходной ток: постоянный, 7.2-8.4 В 2 А
- Выходной ток USB: 5 В 2 А
- Размеры: 95 х 50 х 21.5 мм
- Вес: 100 г