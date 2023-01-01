Площадка BM-F980D для литиевых батарей высокой емкости типа NP-F. Выход: DC 5521 «мама» (внешний диаметр 5.5 мм, внутренний 2.1 мм), выходной ток: постоянный, 7.2-8.4В 2А. Площадка также оснащена выходом USB 5В 2А, который можно использовать для зарядки камеры или других аксессуаров. BM-F980D можно установить прямо на камеру (в комплекте винт 1/4"-20 и адаптер в башмак), но мы рекомендуем использовать для этого соответствующую клетку или зажим на штативную ногу.