Площадка BM-F980D для литиевых батарей высокой емкости типа NP-F. Выход: DC 5521 «мама» (внешний диаметр 5.5 мм, внутренний 2.1 мм), выходной ток: постоянный, 7.2-8.4В 2А. Площадка также оснащена выходом USB 5В 2А, который можно использовать для зарядки камеры или других аксессуаров. BM-F980D можно установить прямо на камеру (в комплекте винт 1/4"-20 и адаптер в башмак), но мы рекомендуем использовать для этого соответствующую клетку или зажим на штативную ногу.

Порядок подключения:

установите батарейную площадку на камеру или в другое крепление установите батарею NP-F подключите каплер к батарейной площадке установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь закройте дверцу отсека включите камеру

Характеристики