Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-BX1 – аналог оригинальной батареи Sony NP-BX1. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика.