Аккумулятор Kingma NP-BX1, 1090 мАч

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Код товара: УТ-00070059 Артикул: KM-NP-BX1 Код товара: УТ-00070059 Артикул: KM-NP-BX1 Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-BX1 – аналог оригинальной батареи Sony NP-BX1. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика. Товар не найден Задать вопрос Описание Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-BX1 – аналог оригинальной батареи Sony NP-BX1. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика. Характеристики: Напряжение: 3,6 В

Ёмкость аккумулятора: 1090 мАч

Совместимость: Sony DSC-HX350, DSX-H400, DSC-HX400, DSX-RX100M5, DSC-WX500, DSC-HX60, HDR-CX405, HDR-PJ410, HDR-MV1, HDR-AS300R,FDR-X3000, HDR-AS50, DSX-RX100M, DSC-RX1RM2, DSC-RX100M4. Видео Наш обзор

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