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Аккумулятор Kingma LP-E6NH, с защитным кейсом, 2400 мАч

  • LP-E6NH, с защитным кейсом, 2400 мАч
  • LP-E6NH, с защитным кейсом, 2400 мАч
  • LP-E6NH, с защитным кейсом, 2400 мАч
  • LP-E6NH, с защитным кейсом, 2400 мАч
  • LP-E6NH, с защитным кейсом, 2400 мАч
  • LP-E6NH, с защитным кейсом, 2400 мАч
  • LP-E6NH, с защитным кейсом, 2400 мАч
Код товара:УТ-00067660
Артикул:KM-LP-E6NH-2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Литий-ионная аккумуляторная батарея Kingma LP-E6NH – аналог оригинального аккумулятора Canon LP-E6NH. Совместим с определенными камерами Canon и других производителей. Напряжение 7.4 В, емкость 2400 мАч. Обеспечит длительную работу фотокамеры. Батарея имеет защиту от скачков напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, избыточного заряда, повышенного напряжения и так далее.

В комплекте также идет герметичный кейс, защищающий от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для карт памяти SD и microSD.

Совместимые модели:

  • Canon EOS R, R5, R5 Mark II*, R6, R6 Mark II, R6 Mark III*, R7
  • Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
  • Видеокамеры Canon XC10, XC15.

* с этими камерами будут доступны не все функции съемки. Подробности указаны в инструкции к фотоаппарату.