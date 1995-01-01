Литий-ионная аккумуляторная батарея Kingma LP-E6NH – аналог оригинального аккумулятора Canon LP-E6NH. Совместим с определенными камерами Canon и других производителей. Напряжение 7.4 В, емкость 2400 мАч. Обеспечит длительную работу фотокамеры. Батарея имеет защиту от скачков напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, избыточного заряда, повышенного напряжения и так далее.

В комплекте также идет герметичный кейс, защищающий от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для карт памяти SD и microSD.

Совместимые модели:

Canon EOS R, R5, R5 Mark II*, R6, R6 Mark II, R6 Mark III*, R7

Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D

Видеокамеры Canon XC10, XC15.

* с этими камерами будут доступны не все функции съемки. Подробности указаны в инструкции к фотоаппарату.