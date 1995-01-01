Аккумулятор Kingma LP-E6NH с защитным кейсом, 2600 мАч
Код товара:УТ-00087688
Артикул:KM-LP-E6NH-2600
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараАккумулятор
Описание
Батарея Kingma LP-E6NH – это аналог оригинального аккумулятора Canon LP-E6NH. Емкость повышена до 2600 мАч или 18.7 Втч, что позволяет использовать камеру дольше. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее.
Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой и точно показывает уровень заряда. В комплекте идет защитный кейс с креплениями для карт памяти: 1х SD и 2х microSD.
- Размеры: 56.8 х 38.5 х 21 мм
- Емкость: 2600 мАч / 18.72 Втч
- Напряжение 7.2 В
Совместимые модели:
- Canon EOS R, R5, R6, R6 Mark II, R7
- Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
- Видеокамеры Canon XC10, XC15
- Другие устройства, использующие батареи типа LP-E6
Батарея ограниченно совместима с новейшими камерами Canon, такими как EOS R5 Mark II или EOS R6 Mark III – эти камеры будут работать, но не во всех возможных режимах.