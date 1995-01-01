Батарея Kingma LP-E6NH – это аналог оригинального аккумулятора Canon LP-E6NH. Емкость повышена до 2600 мАч или 18.7 Втч, что позволяет использовать камеру дольше. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее.

Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой и точно показывает уровень заряда. В комплекте идет защитный кейс с креплениями для карт памяти: 1х SD и 2х microSD.

Размеры: 56.8 х 38.5 х 21 мм

Емкость: 2600 мАч / 18.72 Втч

Напряжение 7.2 В

Совместимые модели:

Canon EOS R, R5, R6, R6 Mark II, R7

Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D

Видеокамеры Canon XC10, XC15

Другие устройства, использующие батареи типа LP-E6

Батарея ограниченно совместима с новейшими камерами Canon, такими как EOS R5 Mark II или EOS R6 Mark III – эти камеры будут работать, но не во всех возможных режимах.