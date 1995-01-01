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Аккумулятор Kingma LP-E12, с защитным кейсом, 750 мАч

  • LP-E12, с защитным кейсом, 750 мАч
  • LP-E12, с защитным кейсом, 750 мАч
  • LP-E12, с защитным кейсом, 750 мАч
Код товара:УТ-00070063
Артикул:KM-LP-E12

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Литий-ионный аккумулятор Kingma LP-E12 аналог оригинальной батареи Canon LP-E12. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.

Характеристики:

  • Напряжение: 7,2 В
  • Ёмкость аккумулятора: 750 мАч

Совместимые камеры:

  • Canon PowerShot SX70 HS
  • Canon EOS M, EOS M2, EOS M10, EOS M100, EOS M200, EOS M50, EOS M50 Mark II
  • Canon EOS 100D