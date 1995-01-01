Аккумулятор Kingma LP-E12, с защитным кейсом, 750 мАч
Код товара:УТ-00070063
Артикул:KM-LP-E12
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараАккумулятор
Описание
Литий-ионный аккумулятор Kingma LP-E12 аналог оригинальной батареи Canon LP-E12. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.
Характеристики:
- Напряжение: 7,2 В
- Ёмкость аккумулятора: 750 мАч
Совместимые камеры:
- Canon PowerShot SX70 HS
- Canon EOS M, EOS M2, EOS M10, EOS M100, EOS M200, EOS M50, EOS M50 Mark II
- Canon EOS 100D