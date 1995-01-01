Аккумулятор Kingma LI-90B, 1100 мАч



Код товара: УТ-00070070 Артикул: KM-LI-90B Код товара: УТ-00070070 Артикул: KM-LI-90B Литий-ионный аккумулятор Kingma LI-90B – аналог оригинальной батареи Olympus LI-90B. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика. Товар не найден Задать вопрос Описание Литий-ионный аккумулятор Kingma LI-90B – аналог оригинальной батареи Olympus LI-90B. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика. Характеристики: Напряжение: 3,6 В

Ёмкость аккумулятора: 1100 мАч

Совместимость: камеры Olympus TG-1, TG-2, TG-3, TG-4, TG5, TG-6, SH-1, SH-60, SP-100 EE Видео Наш обзор

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