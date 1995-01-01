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Аккумулятор Kingma LI-90B, 1100 мАч

Код товара:УТ-00070070
Артикул:KM-LI-90B

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Литий-ионный аккумулятор Kingma LI-90B – аналог оригинальной батареи Olympus LI-90B. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика.

Характеристики:

  • Напряжение: 3,6 В
  • Ёмкость аккумулятора: 1100 мАч
  • Совместимость: камеры Olympus TG-1, TG-2, TG-3, TG-4, TG5, TG-6, SH-1, SH-60, SP-100 EE