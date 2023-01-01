Литий-ионный аккумулятор Kingma LI-90B – аналог оригинальной батареи Olympus LI-90B. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика.