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Зарядное устройство Kingma BM058Q + 2 аккумулятора NP-FZ100 2400 мАч

  • из зарядного устройства BM058Q и 2 аккумуляторов NP-FZ100 (2400mAh)
  • BM058Q + 2 аккумулятора NP-FZ100 2400 мАч
  • BM058Q + 2 аккумулятора NP-FZ100 2400 мАч
  • BM058Q + 2 аккумулятора NP-FZ100 2400 мАч
  • BM058Q + 2 аккумулятора NP-FZ100 2400 мАч
  • BM058Q + 2 аккумулятора NP-FZ100 2400 мАч
  • из зарядного устройства BM058Q и 2 аккумуляторов NP-FZ100 (2400mAh)
  • из зарядного устройства BM058Q и 2 аккумуляторов NP-FZ100 (2400mAh)
  • из зарядного устройства BM058Q и 2 аккумуляторов NP-FZ100 (2400mAh)
  • из зарядного устройства BM058Q и 2 аккумуляторов NP-FZ100 (2400mAh)
  • из зарядного устройства BM058Q и 2 аккумуляторов NP-FZ100 (2400mAh)
  • BM058Q + 2 аккумулятора NP-FZ100 2400 мАч
  • BM058Q + 2 аккумулятора NP-FZ100 2400 мАч
  • BM058Q + 2 аккумулятора NP-FZ100 2400 мАч
  • BM058Q + 2 аккумулятора NP-FZ100 2400 мАч
  • BM058Q + 2 аккумулятора NP-FZ100 2400 мАч
  • из зарядного устройства BM058Q и 2 аккумуляторов NP-FZ100 (2400mAh)
  • из зарядного устройства BM058Q и 2 аккумуляторов NP-FZ100 (2400mAh)
  • из зарядного устройства BM058Q и 2 аккумуляторов NP-FZ100 (2400mAh)
  • из зарядного устройства BM058Q и 2 аккумуляторов NP-FZ100 (2400mAh)
  • из зарядного устройства BM058Q и 2 аккумуляторов NP-FZ100 (2400mAh)
Код товара:УТ-00093336
Артикул:BM058QFZ100M-2BM

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Зарядное устройство Kingma BM058Q – это усовершенствованная версия BM058 с поддержкой быстрой зарядки USB PD. Внешне отличается зеленой окантовкой корпуса. Устройство подходит для двух аккумуляторов Sony NP-FZ100. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – от автомобильных зарядных устройств, USB розеток в транспорте, универсальных аккумуляторов (пауэрбанков) и так далее. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке, его удобно брать с собой.

Устройство поддерживает 2 режима работы: быстрый и обычный. В быстром (9В 2А) 1 аккумулятор заряжается приблизительно за 2 часа, а пара – за 3. В обычном (5В 2А) это занимает 3 и 5 часов соответственно. Используемый режим отображается на дисплее иконками 5V или 9V.

Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости Kingma NP-FZ100 – аналог оригинальной батареи Sony NP-FZ100. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика.

Характеристики:

  • Зарядное устройство:
    • Вход: USB Type C, 5В 2А или 9В 2А
    • Размеры: 130 х 58.6 х 25 мм
    • Комплектация: зарядное устройство, кабель USB-C / USB-C
  • Аккумулятор:
    • Емкость аккумулятора: 2400 мАч, 17.28 Втч
    • Напряжение: 7.2 В
    • Размеры: 51.7 х 38.7 х 22.7 мм
    • Вес: 79 г

Совместимые камеры:

  • Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
  • Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
  • Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR
  • Sony Alpha a7S III
  • Sony Alpha a6600, a6700
  • Sony FX2, FX3, FX30
  • Sony ZV-E1, ZV-E10 II