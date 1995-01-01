Зарядное устройство для двух аккумуляторов Canon LP-E17. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке, удобно брать с собой.

Характеристики:

Вход: USB Type C, 5В 2А,

Выход: 8.4В 500 мА х2 или 700 мА х1

Размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм

Литий-ионный аккумулятор Kingma LP-E17 – аналог батареи Canon LP-E17. Напряжение 7.2 В, емкость 1040 мАч. Обратите внимание: данная батарея распознается камерой как сетевой адаптер, уровень заряда всегда показывается как 100%. Во время записи видео при разряде батареи происходит внезапное отключение питания с потерей несохраненного материала. Проверить уровень заряда можно в зарядном устройстве Kingma. Данный аккумулятор несовместим с оригинальным зарядным устройством Canon LC-E17 и не может заряжаться внутри камеры. Батарея имеет контакты из чистой меди для более эффективной работы и корпус из жаростойкого АБС пластика. Аккумулятор можно заряжать или разряжать в любой момент цикла нагрузки без развития эффекта памяти.

Совместимые камеры: