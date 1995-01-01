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Аккумулятор Kingma EN-EL15H, с защитным кейсом, 2400 мАч

  • EN-EL15H, с защитным кейсом, 2400 мАч
  • EN-EL15H, с защитным кейсом, 2400 мАч
  • EN-EL15H, с защитным кейсом, 2400 мАч
  • EN-EL15H, с защитным кейсом, 2400 мАч
  • EN-EL15H, с защитным кейсом, 2400 мАч
  • EN-EL15H, с защитным кейсом, 2400 мАч
  • EN-EL15H, с защитным кейсом, 2400 мАч
  • EN-EL15H, с защитным кейсом, 2400 мАч
  • EN-EL15H, с защитным кейсом, 2400 мАч
Код товара:УТ-00094560
Артикул:KM-EN-EL15H (-)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Аккумулятор Kingma EN-EL15H – аналог оригинальной батареи Nikon EN-EL15 / EN-EL15b / EN-EL15c. В комплекте с аккумулятором идет герметичный защитный бокс с креплениями для карт памяти SD и microSD. Аккумулятор можно заряжать или разряжать в любой момент цикла нагрузки без развития эффекта памяти. Аккумулятор обладает встроенной защитой от избыточной зарядки, глубокого разряда, коротких замыканий и так далее.

  • Напряжение: 7.0 В
  • Емкость: 2400 мАч
  • Размер: 55.6x39.4x20 мм

Совместимые камеры:

  • Совместимые камеры:
  • Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8
  • Nikon Zf, ZR
  • Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
  • Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
  • другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15