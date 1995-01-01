Аккумулятор Kingma EN-EL15H, с защитным кейсом, 2400 мАч

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Код товара: УТ-00094560 Артикул: KM-EN-EL15H (-) Код товара: УТ-00094560 Артикул: KM-EN-EL15H (-) Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Описание Аккумулятор Kingma EN-EL15H – аналог оригинальной батареи Nikon EN-EL15 / EN-EL15b / EN-EL15c. В комплекте с аккумулятором идет герметичный защитный бокс с креплениями для карт памяти SD и microSD. Аккумулятор можно заряжать или разряжать в любой момент цикла нагрузки без развития эффекта памяти. Аккумулятор обладает встроенной защитой от избыточной зарядки, глубокого разряда, коротких замыканий и так далее. Напряжение: 7.0 В

Емкость: 2400 мАч

Размер: 55.6x39.4x20 мм Совместимые камеры: Совместимые камеры:

Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8

Nikon Zf, ZR

Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850

Nikon D7000, D7100, D7200, D7500

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