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Аккумулятор Kingma EN-EL15c c портом зарядки USB-C, 2600 мАч

  • EN-EL15c c портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • EN-EL15c c портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • EN-EL15c c портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • EN-EL15c c портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • EN-EL15c c портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • EN-EL15c c портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • EN-EL15c c портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • EN-EL15c c портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • EN-EL15c c портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • EN-EL15c c портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • EN-EL15c c портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • EN-EL15c c портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • EN-EL15c c портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • EN-EL15c c портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • EN-EL15c c портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • EN-EL15c c портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • EN-EL15c c портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • EN-EL15c c портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • EN-EL15c c портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • EN-EL15c c портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • EN-EL15c c портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • EN-EL15c c портом зарядки USB-C, 2600 мАч
  • EN-EL15c c портом зарядки USB-C, 2600 мАч
Код товара:УТ-00087697
Артикул:KM-T-ENEL15C

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Аккумуляторная батарея Kingma EN-EL15C – аналог оригинального аккумулятора Nikon EN-EL15c. Батарея оснащена портом USB-C и контроллером заряда, поэтому для ее зарядки не требуется специальных зарядных устройств – просто подключите USB-C кабель. Это особенно удобно в дороге, в путешествиях: меньше багажа, больше свободного места в рюкзаке, можно заряжаться от USB розеток в транспорте, портативных солнечных панелей и так далее. Батарея обладает многоуровневой защитой от короткого замыкания, перегрева, повышенного напряжения и повышенной силы тока, глубокого разряда.

Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой и точно показывает уровень заряда. В комплекте идет защитный кейс с креплениями для карт памяти: 1х SD и 2х microSD.

Комплектация

  • аккумулятор
  • защитный кейс
  • кабель USB-A / USB-C 60 см

Совместимые камеры:

  • Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8
  • Nikon Zf, ZR
  • Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
  • Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
  • другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15