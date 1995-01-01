Аккумулятор Kingma EN-EL14, с защитным кейсом, 1030 мАч
Код товара:УТ-00070065
Артикул:KM-EN-EL14
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараАккумулятор
Описание
Литий-ионный аккумулятор Kingma EN-EL14 аналог оригинальной батареи Nikon EN-EL14. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.
Характеристики:
- Напряжение: 7,4 В
- Ёмкость аккумулятора: 1030 мАч
- Совместимость: Nikon Df, D3100, D3200, D3300, D3400, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, Coolpix P7000, P7100, P7700, P7800