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Аккумулятор Kingma EN-EL14, с защитным кейсом, 1030 мАч

  • EN-EL14, с защитным кейсом, 1030 мАч
  • EN-EL14, с защитным кейсом, 1030 мАч
  • EN-EL14, с защитным кейсом, 1030 мАч
Код товара:УТ-00070065
Артикул:KM-EN-EL14

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Литий-ионный аккумулятор Kingma EN-EL14 аналог оригинальной батареи Nikon EN-EL14. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.

Характеристики:

  • Напряжение: 7,4 В
  • Ёмкость аккумулятора: 1030 мАч
  • Совместимость: Nikon Df, D3100, D3200, D3300, D3400, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, Coolpix P7000, P7100, P7700, P7800