Адаптер питания Kingma DR-W235 + сетевой адаптер
Код товара:УТ-00063582
Артикул:DR-W235-AEU Kit
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараКаплер (фальш-батарея), Сетевой адаптер
Описание
Адаптер питания («каплер») Kingma DR-W235 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Fujifilm NP-W235. Затем он подключается к сетевому или батарейному адаптеру: штекер 5.5х2.1 мм (DC 5521 «папа»). В комплекте идет сетевой адаптер Kingma, каплер также можно использовать с системой питания Tether Tools ONsite Relay, батарейными площадками Kingma, Smallrig и так далее. Использование каплера позволяет снимать фото или видео практически без ограничения по времени, а также снижает нагрев камеры при длительной съемке.
Порядок подключения:
- установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь
- закройте дверцу отсека
- включите адаптер в сеть
- включите камеру
Характеристики каплера
- Входной ток: постоянный, 7-8.4 В, 2 А
- Выходной ток: постоянный, 6-8.4 В
- Длина кабеля: 50 см (растягивается до 150 см)
Характеристики сетевого адаптера
- Входной ток: переменный, 100-240 В, 1 А
- Выходной ток: постоянный, 8.4 В 3 А
- Длина кабеля вместе с корпусом адаптера: 2.4 м
Совместимость
- Fujifilm X-T4, X-T5, X-H2, X-H2S
- Fujifilm GFX 50S II, GFX100S
- другие камеры, использующие аккумулятор Fujifilm NP-W235