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Адаптер питания Kingma DR-LPE6 вместо Canon LP-E6

  • DR-LPE6 вместо Canon LP-E6
  • DR-LPE6 вместо Canon LP-E6
  • DR-LPE6 вместо Canon LP-E6
Код товара:УТ-00063521
Артикул:DR-LPE6

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Адаптер питания («каплер») Kingma DR-LPE6 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Canon LP-E6 (LP-E6N, LP-E6NH). Затем он подключается к сетевому или батарейному адаптеру: штекер 5.5х2.1 мм (DC 5521 «папа»). Можно использовать оригинальный сетевой адаптер Canon AC-E6N или его заменители: систему питания Tether Tools ONsite Relay, батарейные площадки Kingma, Smallrig и так далее. Использование каплера позволяет снимать фото или видео практически без ограничения по времени, а также снижает нагрев камеры при длительной съемке.

Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.

Характеристики

  • Входной ток: постоянный, 7-8.4 В, 2 А
  • Выходной ток: постоянный, 6-8.4 В
  • Длина кабеля: 50 см (растягивается до 150 см)

Совместимость

  • Canon EOS 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 6D, EOS 6D Mark II,
  • Canon EOS 7D, 7D Mark II, 60D, 70D, 80D, 5Ds, 5DsR,
  • Canon EOS R, EOS R5, EOS R6, EOS R6 Mark II
  • Canon XC10, XC15
  • другие камеры, работающие от аккумуляторов LP-E6, LP-E6N, LP-E6NH