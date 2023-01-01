Адаптер питания («каплер») Kingma DR-LPE17M устанавливается в батарейный отсек камер Canon EOS 760D, 750D, 200D, 250D, M3, M5, M6, M6 Mark II вместо штатного аккумулятора Canon LP-E17. Затем его можно подключить к сетевому адаптеру: штекер 5.5х2.1 мм (DC 5521 «папа»). Каплер также можно использовать с системой питания Tether Tools ONsite Relay, батарейными площадками Kingma, Smallrig и так далее. Использование каплера позволяет снимать фото или видео практически без ограничения по времени, а также снижает нагрев камеры при длительной съемке. Обратите внимание: эта версия не работает с EOS RP, 77D, 800D, 850D.