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Адаптер питания Kingma DR-FZ100 вместо Sony NP-FZ100

  • DR-FZ100 вместо Sony NP-FZ100
  • DR-FZ100 вместо Sony NP-FZ100
  • DR-FZ100 вместо Sony NP-FZ100
Код товара:УТ-00096113
Артикул:DR-FZ100 (-)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Адаптер питания («каплер») Kingma DR-FZ100 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Sony NP-FZ100. Затем он подключается к сетевому или батарейному адаптеру: штекер 5.5х2.1 мм (DC 5521 «папа»). Можно использовать сетевой адаптер Kingma, систему питания Tether Tools ONsite Relay, батарейные площадки Kingma, Smallrig и так далее. Использование каплера позволяет снимать фото или видео практически без ограничения по времени, а также снижает нагрев камеры при длительной съемке.

Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.

Характеристики

  • Входной ток: постоянный, 7-8.4 В, 2 А
  • Выходной ток: постоянный, 6-8.4 В
  • Длина кабеля: 50 см (растягивается до 150 см)

Совместимые камеры:

  • Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
  • Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
  • Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR
  • Sony Alpha a7S III
  • Sony Alpha a6600, a6700
  • Sony FX2, FX3, FX30
  • Sony ZV-E1, ZV-E10 II