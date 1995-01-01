Адаптер питания («каплер») Kingma DR-FW50 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Sony NP-FW50. Затем он подключается к сетевому или батарейному адаптеру: штекер 5.5х2.1 мм (DC 5521 «папа»). В комплекте идет площадка BM-F980D для батарей высокой емкости типа NP-F.

Площадку можно установить прямо на камеру (в комплекте винт 1/4"-20 и адаптер в башмак), но мы рекомендуем использовать для этого соответствующую клетку или зажим на штативную ногу. Каплер также можно использовать с сетевым адаптером Kingma, системой питания Tether Tools ONsite Relay, батарейными площадками Smallrig и так далее.

Использование каплера позволяет снимать фото или видео практически без ограничения по времени, а также снижает нагрев камеры при длительной съемке. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.

Батарейная площадка также оснащена выходом USB 5В 2А, который можно использовать для зарядки камеры или других аксессуаров.

Порядок подключения:

установите батарейную площадку на камеру или в другое крепление установите батарею NP-F подключите каплер к батарейной площадке установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь закройте дверцу отсека включите камеру

Характеристики каплера

Входной ток: постоянный, 7-8.4 В, 2 А

Выходной ток: постоянный, 6-8.4 В

Длина кабеля: 50 см (растягивается до 150 см)

Характеристики батарейной площадки

Выходной ток: постоянный, 7.2-8.4 В 2 А

Выходной ток USB: 5 В 2 А

Размеры: 95 х 50 х 21.5 мм

Вес: 100 г

Совместимость