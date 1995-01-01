Адаптер питания Kingma DR-BLK22 + батарейная площадка и NP-F980D, вместо DMW-BLK22 и DMW-BLF19
Код товара : УТ-00074416
Артикул : DR-BLK22-PB Kit
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Комплект Kingma DR-BLK22 PB Kit состоит из адаптера питания («каплера»), батарейной площадки и аккумулятора высокой емкости NP-F980D. Каплер устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумуляторов Panasonic DMW-BLK22 или DMW-BLF19. Затем он подключается к батарейной площадке, которую можно установить в башмак камеры или в резьбовое гнездо 1/4"-20. В комплект входит аккумулятор NP-F980D емкостью 10050 мАч, который позволяет увеличить время непрерывной съемки приблизительно в 3-3.5 раза по сравнению со штатным аккумулятором Panasonic. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.
Каплер оснащен встроенной защитой от короткого замыкания, превышения напряжения или силы тока, перегрева.
Характеристики
- Выходной ток: постоянный, 7.2-8.4 В, 2А (макс.)
Совместимость:
- Panasonic Lumix GH3, GH4, GH5, GH5 II, GH6
- Panasonic Lumix G9, G9 II
- Panasonic Lumix S5, S5 II, S5 IIx
- другие камеры, работающие от батарей DMW-BLK22 и DMW-BLF19