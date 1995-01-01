Комплект Kingma DR-BLK22 PB Kit состоит из адаптера питания («каплера»), батарейной площадки и аккумулятора высокой емкости NP-F980D. Каплер устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумуляторов Panasonic DMW-BLK22 или DMW-BLF19. Затем он подключается к батарейной площадке, которую можно установить в башмак камеры или в резьбовое гнездо 1/4"-20. В комплект входит аккумулятор NP-F980D емкостью 10050 мАч, который позволяет увеличить время непрерывной съемки приблизительно в 3-3.5 раза по сравнению со штатным аккумулятором Panasonic. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.