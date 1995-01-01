Адаптер питания Kingma DP-W126, D-Tap, вместо Fujifilm NP-W126
Код товара:УТ-00063600
Артикул:DP-W126
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараКаплер (фальш-батарея)
Описание
Адаптер питания («каплер») Kingma DP-W126 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумуляторов Fujifilm NP-W126, NP-W126S. Затем он подключается к разъему питания D-Tap (обычно присутствует на аккумуляторах типа V-Mount, Gold Mount). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.
Характеристики
- Входной ток: постоянный, 14.4 - 16.8 В
- Выходной ток: постоянный, 7.2 - 8.4 В, 3 А (макс.)
- Длина кабеля: 50 см (120 см в растянутом состоянии)
Совместимость:
- Fujifilm X100F, X100V, X100VI
- Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
- Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200
- Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4, X-E5
- Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T30 III, X-T50
- Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10
- Fujifil X half
- Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.