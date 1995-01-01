Адаптер питания Kingma DP-FZ100, D-Tap, вместо Sony NP-FZ100

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Код товара: УТ-00063597 Артикул: DP-FZ100 Код товара: УТ-00063597 Артикул: DP-FZ100 Адаптер питания («каплер») Kingma DP-FZ100 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумуляторов Sony NP-FZ100. Затем он подключается к разъему питания D-Tap (обычно присутствует на аккумуляторах типа V-Mount, Gold Mount). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор. Товар не найден Задать вопрос Описание Адаптер питания («каплер») Kingma DP-FZ100 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумуляторов Sony NP-FZ100. Затем он подключается к разъему питания D-Tap 14.4 - 16.6 Вольт (обычно присутствует на аккумуляторах типа V-Mount, Gold Mount). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор. Характеристики Входной ток: постоянный, 14.4 - 16.8 В

Выходной ток: постоянный, 7.2 - 8.4 В, 3 А (макс.)

Длина кабеля: 50 см (120 см в растянутом состоянии) Совместимые камеры: Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1

Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V

Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR

Sony Alpha a7S III

Sony Alpha a6600, a6700

Sony FX2, FX3, FX30

Sony ZV-E1, ZV-E10 II Видео Наш обзор

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