Адаптер питания Kingma DP-FZ100, D-Tap, вместо Sony NP-FZ100
Код товара:УТ-00063597
Артикул:DP-FZ100
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Описание
Адаптер питания («каплер») Kingma DP-FZ100 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумуляторов Sony NP-FZ100. Затем он подключается к разъему питания D-Tap 14.4 - 16.6 Вольт (обычно присутствует на аккумуляторах типа V-Mount, Gold Mount). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.
Характеристики
- Входной ток: постоянный, 14.4 - 16.8 В
- Выходной ток: постоянный, 7.2 - 8.4 В, 3 А (макс.)
- Длина кабеля: 50 см (120 см в растянутом состоянии)
Совместимые камеры:
- Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
- Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
- Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR
- Sony Alpha a7S III
- Sony Alpha a6600, a6700
- Sony FX2, FX3, FX30
- Sony ZV-E1, ZV-E10 II