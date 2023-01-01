Адаптер питания («каплер») Kingma DP-FZ100 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумуляторов Sony NP-FZ100. Затем он подключается к разъему питания D-Tap (обычно присутствует на аккумуляторах типа V-Mount, Gold Mount). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.