Кабель питания для камер Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, 6K, 6K Pro. Позволяет обеспечить длительную работу от аккумуляторов высокой емкости типа V-mount или Gold Mount с выходом D-Tap.
Штекеры: D-Tap (P-Tap), SF610 2-Pin
Длина 50 см
Вес с упаковкой: 75 г
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