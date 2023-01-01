Кабель питания Kingma DP-BMPCC6K, D-Tap для Blackmagic BMPCC 6K/4K
Код товара : УТ-00063596
Артикул : DP-BMPCC6K
1 690 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Кабель питания для камер Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, 6K, 6K Pro. Позволяет обеспечить длительную работу от аккумуляторов высокой емкости типа V-mount или Gold Mount с выходом D-Tap.
- Штекеры: D-Tap (P-Tap), SF610 2-Pin
- Длина 50 см
- Вес с упаковкой: 75 г