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Кабель питания Kingma DP-BMPCC6K, D-Tap для Blackmagic BMPCC 6K/4K

  • DP-BMPCC6K, D-Tap для Blackmagic BMPCC 6K/4K
  • DP-BMPCC6K, D-Tap для Blackmagic BMPCC 6K/4K
  • DP-BMPCC6K, D-Tap для Blackmagic BMPCC 6K/4K
  • DP-BMPCC6K, D-Tap для Blackmagic BMPCC 6K/4K
  • DP-BMPCC6K, D-Tap для Blackmagic BMPCC 6K/4K
Код товара:УТ-00063596
Артикул:DP-BMPCC6K

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Кабель питания для камер Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, 6K, 6K Pro. Позволяет обеспечить длительную работу от аккумуляторов высокой емкости типа V-mount или Gold Mount с выходом D-Tap.

  • Штекеры: D-Tap (P-Tap), SF610 2-Pin
  • Длина 50 см
  • Вес с упаковкой: 75 г