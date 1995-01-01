Кабель питания Kingma DP-BMPCC6K, D-Tap для Blackmagic BMPCC 6K/4K

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Код товара: УТ-00063596 Артикул: DP-BMPCC6K Код товара: УТ-00063596 Артикул: DP-BMPCC6K Вес (брутто), кг Тип товара Питание Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг Тип товара Питание Описание Кабель питания для камер Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, 6K, 6K Pro. Позволяет обеспечить длительную работу от аккумуляторов высокой емкости типа V-mount или Gold Mount с выходом D-Tap. Штекеры: D-Tap (P-Tap), SF610 2-Pin

Длина 50 см

Вес с упаковкой: 75 г Видео Наш обзор

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