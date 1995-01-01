Адаптер питания Kingma DP-BLF19, D-Tap, вместо Panasonic DMW-BLF19

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Код товара: УТ-00063605 Артикул: DP-BLF19 Код товара: УТ-00063605 Артикул: DP-BLF19 Адаптер питания («каплер») Kingma DP-BLF19 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Panasonic DMW-BLF19. Затем он подключается к разъему питания D-Tap (обычно присутствует на аккумуляторах типа V-Mount, Gold Mount). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор. Товар не найден Задать вопрос Описание Адаптер питания («каплер») Kingma DP-BLF19 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Panasonic DMW-BLF19. Затем он подключается к разъему питания D-Tap (обычно присутствует на аккумуляторах типа V-Mount, Gold Mount). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор. Характеристики Входной ток: постоянный, 14.4 - 16.8 В

Выходной ток: постоянный, 7.2 - 8.4 В, 3 А (макс.)

Длина кабеля: 50 см (120 см в растянутом состоянии) Совместимость Panasonic GH3, GH4, GH5, GH5S, G9

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