Адаптер питания Kingma DP-BLF19, D-Tap, вместо Panasonic DMW-BLF19
Код товара : УТ-00063605
Артикул : DP-BLF19
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.073
Описание
Адаптер питания («каплер») Kingma DP-BLF19 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Panasonic DMW-BLF19. Затем он подключается к разъему питания D-Tap (обычно присутствует на аккумуляторах типа V-Mount, Gold Mount). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.
Характеристики
- Входной ток: постоянный, 14.4 - 16.8 В
- Выходной ток: постоянный, 7.2 - 8.4 В, 3 А (макс.)
- Длина кабеля: 50 см (120 см в растянутом состоянии)
Совместимость
- Panasonic GH3, GH4, GH5, GH5S, G9
- другие камеры, использующие аккумулятор DMW-BLF19