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Адаптер питания Kingma DP-BLF19, D-Tap, вместо Panasonic DMW-BLF19

  • DP-BLF19, D-Tap, вместо Panasonic DMW-BLF19
  • DP-BLF19, D-Tap, вместо Panasonic DMW-BLF19
  • DP-BLF19, D-Tap, вместо Panasonic DMW-BLF19
  • DP-BLF19, D-Tap, вместо Panasonic DMW-BLF19
  • DP-BLF19, D-Tap, вместо Panasonic DMW-BLF19
  • DP-BLF19, D-Tap, вместо Panasonic DMW-BLF19
  • DP-BLF19, D-Tap, вместо Panasonic DMW-BLF19
Код товара:УТ-00063605
Артикул:DP-BLF19

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер питания («каплер») Kingma DP-BLF19 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Panasonic DMW-BLF19. Затем он подключается к разъему питания D-Tap (обычно присутствует на аккумуляторах типа V-Mount, Gold Mount). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.

Характеристики

  • Входной ток: постоянный, 14.4 - 16.8 В
  • Выходной ток: постоянный, 7.2 - 8.4 В, 3 А (макс.)
  • Длина кабеля: 50 см (120 см в растянутом состоянии)

Совместимость

  • Panasonic GH3, GH4, GH5, GH5S, G9
  • другие камеры, использующие аккумулятор DMW-BLF19