Аккумулятор Kingma DMW-BLK22 с защитным кейсом, 2000 мАч

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Код товара: УТ-00087693 Артикул: KM-DMW-BLK22 Код товара: УТ-00087693 Артикул: KM-DMW-BLK22 Аккумуляторная батарея Kingma DMW-BLK22 – аналог оригинального аккумулятора Panasonic DMW-BLK22. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки. Товар не найден Задать вопрос Описание Аккумуляторная батарея Kingma DMW-BLK22 – аналог оригинального аккумулятора Panasonic DMW-BLK22. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой и точно показывает уровень заряда. В комплекте идет защитный кейс с креплениями для карт памяти: 1х SD и 2х microSD. Совместимые камеры: Panasonic Lumix GH3, GH4, GH5, GH5 II, GH6, GH7

Panasonic Lumix G9, G9 II

Panasonic Lumix S5, S5 II, S5 IIx, S9

Panasonic Lumix S1 II, S1 IIE, S1R II

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