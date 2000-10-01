Аккумулятор Kingma DMW-BLK22 с защитным кейсом, 2000 мАч
Код товара:УТ-00087693
Артикул:KM-DMW-BLK22
Товар не найден
Описание
Аккумуляторная батарея Kingma DMW-BLK22 – аналог оригинального аккумулятора Panasonic DMW-BLK22. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее.
Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой и точно показывает уровень заряда. В комплекте идет защитный кейс с креплениями для карт памяти: 1х SD и 2х microSD.
Совместимые камеры:
- Panasonic Lumix GH3, GH4, GH5, GH5 II, GH6, GH7
- Panasonic Lumix G9, G9 II
- Panasonic Lumix S5, S5 II, S5 IIx, S9
- Panasonic Lumix S1 II, S1 IIE, S1R II
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