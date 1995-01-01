Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Аккумулятор Kingma DMW-BLF19E, 1960 мАч, с защитным кейсом

  • DMW-BLF19E, с защитным кейсом, аналог DMW-BLF19E, 1960mAh
  • DMW-BLF19E, с защитным кейсом, аналог DMW-BLF19E, 1960mAh
  • DMW-BLF19E, с защитным кейсом, аналог DMW-BLF19E, 1960mAh
  • DMW-BLF19E, с защитным кейсом, аналог DMW-BLF19E, 1960mAh
  • DMW-BLF19E, с защитным кейсом, аналог DMW-BLF19E, 1960mAh
Код товара:УТ-00067662
Артикул:KM-DMW-BLF19E

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Литий-ионный аккумулятор, аналог оригинальной батареи Panasonic DMW-BLF19E, совместим с определенными камерами Panasonic. Напряжение 7.2 В, емкость 1960 мАч (14.1 Втч). В комплекте идет герметичный кейс, защищающий от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для карт памяти SD и microSD.

  • Размеры: 61 х 43 х 27 мм
  • Вес: 86 г

Совместимые камеры:

  • Panasonic Lumix DC-G9
  • Panasonic Lumix DC-GH5
  • Panasonic Lumix DC-GH5S
  • Panasonic Lumix DMC-GH3
  • Panasonic Lumix DMC-GH4