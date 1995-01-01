Аккумулятор Kingma DMW-BLF19E, 1960 мАч, с защитным кейсом
Код товара:УТ-00067662
Артикул:KM-DMW-BLF19E
Товар не найден
Описание
Литий-ионный аккумулятор, аналог оригинальной батареи Panasonic DMW-BLF19E, совместим с определенными камерами Panasonic. Напряжение 7.2 В, емкость 1960 мАч (14.1 Втч). В комплекте идет герметичный кейс, защищающий от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для карт памяти SD и microSD.
- Размеры: 61 х 43 х 27 мм
- Вес: 86 г
Совместимые камеры:
- Panasonic Lumix DC-G9
- Panasonic Lumix DC-GH5
- Panasonic Lumix DC-GH5S
- Panasonic Lumix DMC-GH3
- Panasonic Lumix DMC-GH4