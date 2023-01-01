Зарядное устройство для двух аккумуляторов Canon LP-E6. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. ЖК дисплей показывает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору в процентах. Возможность питания от автомобильной зарядки, кабеля питания, USB Type-A.