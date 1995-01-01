Зарядное устройство Kingma DCLCD-LPE6, для 2х Canon LP-E6, дисплей
Код товара:УТ-00070085
Артикул:DCLCD-LPE6
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Зарядное устройство подходит для аккумуляторов Canon LP-E6 и их аналогов. Поддерживается зарядка от сети, в комплекте также идет автомобильный адаптер (в гнездо прикуривателя). Возможна одновременная зарядка 2 батарей. Переключатель H/L позволяет выбирать силу зарядного тока: высокая или низкая. На боковой панели располагается USB выход 5В 2.1А, который можно использовать для зарядки телефона, камеры или других электронных устройств. ЖК дисплей с подсветкой сообщает о ходе заряда.
Характеристики
- Входной ток: переменный 100-240 В, 50/60 Гц или постоянный 12-24 В 3 А (макс.)
- Зарядный ток:
- Низкий: 1000 мА х1 / 500 мА х2
- Высокий: 1500 мА х1 / 800 мА х2
- Разъем USB: 5 В 2.1 А
- Размеры: 125 х 111 х 41 мм
- Вес: 310 г
- Материалы: АБС пластик, поликарбонат
- Сертификации: CE, FCC, ROHS
Совместимые модели:
- Canon EOS R, R5, R6, R6 Mark II, R7
- Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
- Видеокамеры Canon XC10, XC15.