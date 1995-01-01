Зарядное устройство подходит для аккумуляторов Canon LP-E6 и их аналогов. Поддерживается зарядка от сети, в комплекте также идет автомобильный адаптер (в гнездо прикуривателя). Возможна одновременная зарядка 2 батарей. Переключатель H/L позволяет выбирать силу зарядного тока: высокая или низкая. На боковой панели располагается USB выход 5В 2.1А, который можно использовать для зарядки телефона, камеры или других электронных устройств. ЖК дисплей с подсветкой сообщает о ходе заряда.

Характеристики

Входной ток: переменный 100-240 В, 50/60 Гц или постоянный 12-24 В 3 А (макс.)

Зарядный ток:

Низкий: 1000 мА х1 / 500 мА х2

Высокий: 1500 мА х1 / 800 мА х2

Разъем USB: 5 В 2.1 А

Размеры: 125 х 111 х 41 мм

Вес: 310 г

Материалы: АБС пластик, поликарбонат

Сертификации: CE, FCC, ROHS

Совместимые модели: