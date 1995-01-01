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Зарядное устройство Kingma DCLCD-FZ100, для 2х Sony NP-FZ100, дисплей

  • DCLCD-FZ100, для 2х Sony NP-FZ100, дисплей
  • DCLCD-FZ100, для 2х Sony NP-FZ100, дисплей
  • DCLCD-FZ100, для 2х Sony NP-FZ100, дисплей
  • DCLCD-FZ100, для 2х Sony NP-FZ100, дисплей
  • DCLCD-FZ100, для 2х Sony NP-FZ100, дисплей
  • DCLCD-FZ100, для 2х Sony NP-FZ100, дисплей
  • DCLCD-FZ100, для 2х Sony NP-FZ100, дисплей
Код товара:УТ-00070083
Артикул:DCLCD-FZ100/DC167

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Зарядное устройство подходит для аккумуляторов NP-FZ100. Поддерживается зарядка от сети, в комплекте также идет автомобильный адаптер (в гнездо прикуривателя). Возможна одновременная зарядка 2 батарей. Переключатель H/L позволяет выбирать силу зарядного тока: высокая или низкая. На боковой панели располагается USB выход 5В 2.1А, который можно использовать для зарядки телефона, камеры или других электронных устройств. ЖК дисплей с подсветкой сообщает о ходе заряда.

Характеристики

  • Входной ток: переменный 100-240 В, 50/60 Гц или постоянный 12-24 В 3 А (макс.)
  • Зарядный ток:
  • Низкий: 1000 мА х1 / 500 мА х2
  • Высокий: 1500 мА х1 / 800 мА х2
  • Разъем USB: 5 В 2.1 А
  • Размеры: 125 х 111 х 41 мм
  • Вес: 310 г
  • Материалы: АБС пластик, поликарбонат
  • Сертификации: CE, FCC, ROHS

Совместимые камеры:

  • Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
  • Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
  • Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR
  • Sony Alpha a7S III
  • Sony Alpha a6600, a6700
  • Sony FX2, FX3, FX30
  • Sony ZV-E1, ZV-E10 II