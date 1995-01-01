Зарядное устройство Kingma DCLCD-FZ100, для 2х Sony NP-FZ100, дисплей

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Код товара: УТ-00070083 Артикул: DCLCD-FZ100/DC167 Код товара: УТ-00070083 Артикул: DCLCD-FZ100/DC167 Зарядное устройство подходит для аккумуляторов типа NP-F. Поддерживается зарядка от сети, в комплекте также идет автомобильный адаптер (в гнездо прикуривателя). Возможна одновременная зарядка 2 батарей. Переключатель H/L позволяет выбирать силу зарядного тока: высокая или низкая. На боковой панели располагается USB выход 5В 2.1А, который можно использовать для зарядки телефона, камеры или других электронных устройств. ЖК дисплей с подсветкой сообщает о ходе заряда. Товар не найден Задать вопрос Описание Зарядное устройство подходит для аккумуляторов NP-FZ100. Поддерживается зарядка от сети, в комплекте также идет автомобильный адаптер (в гнездо прикуривателя). Возможна одновременная зарядка 2 батарей. Переключатель H/L позволяет выбирать силу зарядного тока: высокая или низкая. На боковой панели располагается USB выход 5В 2.1А, который можно использовать для зарядки телефона, камеры или других электронных устройств. ЖК дисплей с подсветкой сообщает о ходе заряда. Характеристики Входной ток: переменный 100-240 В, 50/60 Гц или постоянный 12-24 В 3 А (макс.)

Зарядный ток:

Низкий: 1000 мА х1 / 500 мА х2

Высокий: 1500 мА х1 / 800 мА х2

Разъем USB: 5 В 2.1 А

Размеры: 125 х 111 х 41 мм

Вес: 310 г

Материалы: АБС пластик, поликарбонат

Сертификации: CE, FCC, ROHS Совместимые камеры: Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1

Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V

Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR

Sony Alpha a7S III

Sony Alpha a6600, a6700

Sony FX2, FX3, FX30

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