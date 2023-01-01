Зарядное устройство Kingma DCLCD-FZ100, для 2х Sony NP-FZ100, дисплей
Код товара : УТ-00070083
Артикул : DCLCD-FZ100
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Зарядное устройство для двух аккумуляторов Sony NP-FZ100. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. ЖК дисплей показывает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору в процентах. Возможность питания от автомобильной зарядки, кабеля питания, USB Type-A
Характеристики:
- Ток на вход: Переменный ток 100-240, 50-60 Гц 12-24 В 3A
- Ток на выход: USB 5 В 2,1 А
- Выходной ток: L 1000 мА * 1 500 мА * 2 H 1500 мА * 1 800*2
- Размеры 12,5 х 11,1 х 4,1 см
- Вес: 310 г