Зарядное устройство Kingma DCLCD-FZ100, для 2х Sony NP-FZ100, дисплей
Код товара:УТ-00070083
Артикул:DCLCD-FZ100/DC167
Товар не найден
Описание
Зарядное устройство подходит для аккумуляторов NP-FZ100. Поддерживается зарядка от сети, в комплекте также идет автомобильный адаптер (в гнездо прикуривателя). Возможна одновременная зарядка 2 батарей. Переключатель H/L позволяет выбирать силу зарядного тока: высокая или низкая. На боковой панели располагается USB выход 5В 2.1А, который можно использовать для зарядки телефона, камеры или других электронных устройств. ЖК дисплей с подсветкой сообщает о ходе заряда.
Характеристики
- Входной ток: переменный 100-240 В, 50/60 Гц или постоянный 12-24 В 3 А (макс.)
- Зарядный ток:
- Низкий: 1000 мА х1 / 500 мА х2
- Высокий: 1500 мА х1 / 800 мА х2
- Разъем USB: 5 В 2.1 А
- Размеры: 125 х 111 х 41 мм
- Вес: 310 г
- Материалы: АБС пластик, поликарбонат
- Сертификации: CE, FCC, ROHS
Совместимые камеры:
- Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
- Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
- Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR
- Sony Alpha a7S III
- Sony Alpha a6600, a6700
- Sony FX2, FX3, FX30
- Sony ZV-E1, ZV-E10 II