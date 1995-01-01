Зарядное устройство Kingma DCLCD-F970, для 2х Sony NP-F
Код товара : УТ-00063637
Артикул : DCLCD-F970
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Зарядное устройство подходит для аккумуляторов типа NP-F. Поддерживается зарядка от сети, в комплекте также идет автомобильный адаптер (в гнездо прикуривателя). Возможна одновременная зарядка 2 батарей. Переключатель H/L позволяет выбирать силу зарядного тока: высокая или низкая. На боковой панели располагается USB выход 5В 2.1А, который можно использовать для зарядки телефона, камеры или других электронных устройств. ЖК дисплей с подсветкой сообщает о ходе заряда.
Характеристики
- Входной ток: переменный 100-240 В, 50/60 Гц или постоянный 12-24 В 3 А (макс.)
- Зарядный ток:
- Низкий: 1000 мА х1 / 500 мА х2
- Высокий: 1500 мА х1 / 800 мА х2
- Разъем USB: 5 В 2.1 А
- Размеры: 125 х 111 х 41 мм
- Вес: 310 г
- Материалы: АБС пластик, поликарбонат
- Сертификации: CE, FCC, ROHS
Совместимые аккумуляторы
- Sony NP-F550, NP-F750, NP-F960, NP-F970, NP-FM50, NP-FM500H, NP-QM71, NP-QM91,
- Panasonic VW-VBD1, VW-VBD2, VW-VBD3, VW-VBD815,
- JVC BN-V607U, BN-V615U.