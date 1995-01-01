Зарядное устройство Kingma DCLCD-F970, для 2х Sony NP-F

0 0 отзывов Код товара : УТ-00063637 Артикул : DCLCD-F970

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Зарядное устройство подходит для аккумуляторов типа NP-F. Поддерживается зарядка от сети, в комплекте также идет автомобильный адаптер (в гнездо прикуривателя). Возможна одновременная зарядка 2 батарей. Переключатель H/L позволяет выбирать силу зарядного тока: высокая или низкая. На боковой панели располагается USB выход 5В 2.1А, который можно использовать для зарядки телефона, камеры или других электронных устройств. ЖК дисплей с подсветкой сообщает о ходе заряда. Задать вопрос 2 790 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Зарядное устройство подходит для аккумуляторов типа NP-F. Поддерживается зарядка от сети, в комплекте также идет автомобильный адаптер (в гнездо прикуривателя). Возможна одновременная зарядка 2 батарей. Переключатель H/L позволяет выбирать силу зарядного тока: высокая или низкая. На боковой панели располагается USB выход 5В 2.1А, который можно использовать для зарядки телефона, камеры или других электронных устройств. ЖК дисплей с подсветкой сообщает о ходе заряда. Характеристики Входной ток: переменный 100-240 В, 50/60 Гц или постоянный 12-24 В 3 А (макс.)

Зарядный ток:

Низкий: 1000 мА х1 / 500 мА х2

Высокий: 1500 мА х1 / 800 мА х2

Разъем USB: 5 В 2.1 А

Размеры: 125 х 111 х 41 мм

Вес: 310 г

Материалы: АБС пластик, поликарбонат

Сертификации: CE, FCC, ROHS Совместимые аккумуляторы Sony NP-F550, NP-F750, NP-F960, NP-F970, NP-FM50, NP-FM500H, NP-QM71, NP-QM91,

NP-F970, NP-FM50, NP-QM71, NP-QM91, Panasonic VW-VBD1, VW-VBD2, VW-VBD3, VW-VBD815,

JVC BN-V607U, BN-V615U.

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