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Зарядное устройство Kingma BP-4CH для 4 аккумуляторов V-Mount

  • BP-4CH для 4 аккумуляторов V-Mount
  • BP-4CH для 4 аккумуляторов V-Mount
  • BP-4CH для 4 аккумуляторов V-Mount
  • BP-4CH для 4 аккумуляторов V-Mount
  • BP-4CH для 4 аккумуляторов V-Mount
  • BP-4CH для 4 аккумуляторов V-Mount
  • BP-4CH для 4 аккумуляторов V-Mount
  • BP-4CH для 4 аккумуляторов V-Mount
  • BP-4CH для 4 аккумуляторов V-Mount
  • BP-4CH для 4 аккумуляторов V-Mount
  • BP-4CH для 4 аккумуляторов V-Mount
Код товара:УТ-00063619
Артикул:BP-4CH

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядное устройство Kingma BP-4CH позволяет одновременно заряжать до 4 аккумуляторов типа V-Mount. При этом можно устанавливать аккумуляторы разных моделей и разной емкости. Устройство можно также использовать в качестве аккумуляторного блока питания для источников постоянного света: выход DC XLR 4-pin 16.5В 4.5А (до 75 Вт).

Светодиодные индикаторы показывают статус подключения и ход зарядки: всего на боковой панели расположено 4 группы индикаторов: верхний индикатор загорается красным, когда устройство подсоединено к сети и включено. Ниже идет группа индикаторов зарядки (по 1 на каждый аккумулятор): красный - батарея заряжается, зеленый - уровень заряда выше 85%, выключено - батарея заряжена. Далее идут индикаторы соединения: синий - батарея установлена правильно, не горит - батарея установлена неправильно или имеет дефект. В самом низу группа из 4 индикаторов подачи питания через DC XLR разъем: зеленый индикатор показывает, какие батареи сейчас используются для питания.

Устройство оснащено складывающимися ножками, которые повышают его устойчивость.

  • Материалы: огнестойкий АБС пластик, поликарбонат
  • Входной ток: переменный, 100-240 В, 50/60 Гц, 3А (макс.)
  • Зарядный ток: 16.8 В 2 А (при одновременной зарядке 3-4 аккумуляторов), 16.8 В 3 А (при зарядке 1-2 аккумуляторов)
  • Выход DC XLR: 16.5 В 4.5 А (75 Вт)