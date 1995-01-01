Зарядное устройство Kingma BP-4CH для 4 аккумуляторов V-Mount
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Описание
Зарядное устройство Kingma BP-4CH позволяет одновременно заряжать до 4 аккумуляторов типа V-Mount. При этом можно устанавливать аккумуляторы разных моделей и разной емкости. Устройство можно также использовать в качестве аккумуляторного блока питания для источников постоянного света: выход DC XLR 4-pin 16.5В 4.5А (до 75 Вт).
Светодиодные индикаторы показывают статус подключения и ход зарядки: всего на боковой панели расположено 4 группы индикаторов: верхний индикатор загорается красным, когда устройство подсоединено к сети и включено. Ниже идет группа индикаторов зарядки (по 1 на каждый аккумулятор): красный - батарея заряжается, зеленый - уровень заряда выше 85%, выключено - батарея заряжена. Далее идут индикаторы соединения: синий - батарея установлена правильно, не горит - батарея установлена неправильно или имеет дефект. В самом низу группа из 4 индикаторов подачи питания через DC XLR разъем: зеленый индикатор показывает, какие батареи сейчас используются для питания.
Устройство оснащено складывающимися ножками, которые повышают его устойчивость.
- Материалы: огнестойкий АБС пластик, поликарбонат
- Входной ток: переменный, 100-240 В, 50/60 Гц, 3А (макс.)
- Зарядный ток: 16.8 В 2 А (при одновременной зарядке 3-4 аккумуляторов), 16.8 В 3 А (при зарядке 1-2 аккумуляторов)
- Выход DC XLR: 16.5 В 4.5 А (75 Вт)