Литий-ионный аккумулятор типа V-mount. Напряжение 14.8В, емкость 21000 мАч (300 Втч), сила тока 7А (макс). Используется для питания профессиональных видео- и кинокамер, светодиодных осветителей, а также в составе сборок (ригов) для питания беззеркальных камер и различных навесных аксессуаров. Сбоку на корпусе расположены разъемы D-Tap (14.8В 7A, вход / выход) и USB-A (5В 2.4А, только выход). Для проверки уровня заряда сбоку расположена кнопка и 4 светодиодных индикатора. Контакты разъемов V-Mount и D-Tap выполнены из чистой меди для лучшей электропроводимости. Аккумулятор имеет встроенную защиту от перегрева, короткого замыкания, скачков напряжения, глубокого разряда и избыточного заряда.