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Аккумулятор Kingma BP-300W, V-Mount, 21000 мАч (уцененный)

  • BP-300W, V-Mount, 21000 мАч
  • BP-300W, V-Mount, 21000 мАч
  • BP-300W, V-Mount, 21000 мАч
  • BP-300W, V-Mount, 21000 мАч
  • BP-300W, V-Mount, 21000 мАч
  • BP-300W, V-Mount, 21000 мАч
  • BP-300W, V-Mount, 21000 мАч
Код товара:УТ-00080633
Артикул:BP-300W (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Литий-ионный аккумулятор типа V-mount. Напряжение 14.8В, емкость 21000 мАч (300 Втч), сила тока 7А (макс). Используется для питания профессиональных видео- и кинокамер, светодиодных осветителей, а также в составе сборок (ригов) для питания беззеркальных камер и различных навесных аксессуаров. Сбоку на корпусе расположены разъемы D-Tap (14.8В 7A, вход / выход) и USB-A (5В 2.4А, только выход). Для проверки уровня заряда сбоку расположена кнопка и 4 светодиодных индикатора. Контакты разъемов V-Mount и D-Tap выполнены из чистой меди для лучшей электропроводимости. Аккумулятор имеет встроенную защиту от перегрева, короткого замыкания, скачков напряжения, глубокого разряда и избыточного заряда.

Характеристики:

  • Ёмкость аккумулятора: 21000 мАч / 300 Втч
  • Напряжение: 14.8 В
  • Выход BP (контакты V-Mount): 14.8В 7А (макс)
  • Выход D-Tap: 14.8В 7А (макс)
  • Выход USB-А: 5В 2.4 (макс).
  • Размеры: 146 х 97 х 78.5 мм
  • Материал корпуса: АБС пластик + негорючий поликарбонат
  • Вес: 1600 г

Обратите внимание: литиевые аккумуляторы емкостью свыше 160 Втч не допускаются к провозу авиатранспортом.